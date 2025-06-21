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Ne hırsızlık, ne güvenlik! Marketlerde bakın neden turnikeler var...

Süpermarketlerde alışveriş öncesi ve sonrası karşılaşılan turnikeler, sadece güvenlik amaçlı değil...Peki, marketlerde neden turnikeler var? Asıl sebebini birlikte öğrenelim...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Ne hırsızlık, ne güvenlik! Marketlerde bakın neden turnikeler var...

Genellikle yurt dışındaki marketlerde kullanılan otomatik turnikeler, ülkemizde de birçok markette yer alıyor.

Tıpkı bir AVM'ye girer gibi markete girmek tuhaf gelse de, müşteriler bunun bir güvenlik önlemi olduğunu düşünüyor.

Ancak, ardındaki ilginç pazarlama stratejisi bambaşka.

Bakın, marketlerde neden turnikeler varmış...

İŞTE SEBEBİ

Evet, turnikelerin ilk amacı hırsızlığı engellemek.

Ama artık marketler bu sistemleri daha fazlası için kullanıyor.

Asıl amaçlardan biri şu: Müşteri çıkarken duraksasın, biraz daha oyalanıp etrafına baksın.

Turnikeler hem giriş çıkışı kontrol ediyor, hem de müşteri farkında olmadan seni biraz daha alışverişe teşvik ediyor.

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