Ne ilaç ne zehir! Baharda ekin, yaz boyu haşere görmeyin…

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İlkbahar geldi, toprak uyanıyor! Bahçeyle uğraşmayı sevenler için en güzel zamanlardan biri başladı.

Toprağa bir şeyler ekmenin hem ruhumuza hem evimize iyi geldiği bu dönemde, sadece görüntüsüyle değil, faydasıyla da öne çıkan bitkiler var.

Bu bitkiler aynı zamanda sinekleri, sivrisinekleri ve diğer haşereleri de bahçenizden uzak tutuyor.

Hem estetik hem de doğal bir çözüm arıyorsanız, işte bu baharda mutlaka ekmeniz gereken bitkiler:

Lantana: Sarıdan pembeye canlı renkleriyle göz kamaştırıyor. Sinekler ve sivrisinekler bu güzelliğin yanına bile yaklaşamıyor. Yaz boyunca çiçekli kalır, tek istediği düzenli sulama.

Yaz Aslanağzı: Rengarenk görünümüyle adeta çiçeklerin prensi! Mor, pembe, sarı fark etmez; sıcak havada da dimdik ayakta. Üstelik bazı böcek türlerini kokusuyla uzak tutuyor.

Gardenya: Romantik kokusu, zarif görünümü… Gardenya bahçenize bir parça huzur ve nezaket getiriyor. Yaprak bitlerine karşı ciddi koruma sağlıyor. Güneşi doğrudan değil, dolaylı seviyor.

Kedi Nanesi: Sivrisinekleri uzak tutmada birebir olan bu bitki, mor ya da beyaz çiçekleriyle dekoratif etkisini de gösteriyor. Toprağı seviyor, güneşten kaçmıyor.

Battaniye Çiçeği: Sarı, turuncu ve kırmızı çiçekleriyle yazın en sıcak günlerine bile meydan okuyor. Böceklerin seveceği bir ortam yaratmaz, sizi rahat bırakır.

Bu ilkbaharda bahçenize bu doğal koruyucuları ekin, yazın haşerelerden kurtulun.