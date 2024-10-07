Ne işkembe, ne tarhana... En sağlıklı çorba bakın hangisiymiş Birçok insan, çorba seçiminde damak zevkine göre tercihler yapsa da, bazı çorbaların faydaları çok daha fazla. Uzmanlar özellikle bu 3 çorbanın tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi

Kış aylarında hastalıklara karşı şifa kaynağı olarak bolca tüketilen çorba, damak tadına göre farklı şekillerde tercih ediliyor.

Kimileri çorbayı yemekten önce bir başlangıç olarak, kimileri ise bir ana öğün olarak görüyor. Ancak beslenme uzmanları, çorba severleri şaşırtan bazı uyarılarda bulundu.

Çorbalarda kullanılan malzemelerin çeşitliliği, hem lezzet hem de sağlık faydaları açısından büyük farklılıklar oluşturuyor.

Geleneksel olarak kelle paça ve işkembe çorbası gibi bazı çeşitlerin en sağlıklı seçenekler olduğu düşünülse de, uzmanlar bu konuda farklı bir görüş ortaya koydu.

EN SAĞLIKLI 3 ÇORBA

Tavuk Çorbası

Halk arasında "hasta çorbası" olarak bilinir ve haşlanan tavuğun suyu ile hazırlandığında şifa kaynağına dönüşür. Kalın bağırsakların işlevini destekleyen bu çorba, hemoroid riskini de azaltmaya yardımcı olur. Yüksek protein, potasyum ve sodyum içeriği ile dikkat çeken tavuk çorbası, kırmızı ete göre daha düşük yağ oranına sahip olduğu için kolesterol hastaları tarafından güvenle tüketilebilir.

Kelle Paça Çorbası

Türkiye'nin en sevilen çorbaları arasında yer almasına rağmen, içeriğinde sakatat bulundurması nedeniyle bazıları için tereddüt konusu olabilir. Ancak, kemik gelişimini desteklemesi nedeniyle özellikle çocuklarda kırık vakalarının tedavisinde önerilmektedir. Kolajen, jelatin, vitamin ve mineral açısından zengin olan bu çorba, eklem rahatsızlıklarına karşı da fayda sağlıyor. Yüksek kalori ve yağ içeriği nedeniyle diyet yapanlar için dikkatli tüketilmesi önerilen kelle paça çorbasının ekmek ile birlikte tüketilmemesi gerektiği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Brokoli Çorbası

Lezzet açısından belki diğerleri kadar popüler olmayabilir, fakat besin değeri açısından oldukça zengindir. A vitamini deposu olan brokoli, güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan bileşenleri barındırırken, aynı zamanda doğal bir antibiyotik işlevi görmektedir. Vücudun hormonal dengesini sağlamaya yardımcı olan brokoli, ödem atılmasını da kolaylaştırır. Beslenme uzmanları, bu nedenle brokoli çorbasını diyet listelerinin vazgeçilmezlerinden biri olarak görüyor.