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Ne ıspanak ne bezelye… Baklavaya fıstık yerine bakın ne koymuşlar

Ne ıspanak ne bezelye… Baklavaya fıstık yerine bakın ne koymuşlar Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalarla ilgili güncellenmiş listesini yayımladı. Bu kez listede baklavacı yer aldı. Fıstıklı baklavalarından bakın ne çıktı.