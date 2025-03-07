Ne ıspanak ne bezelye… Baklavaya fıstık yerine bakın ne koymuşlar

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.
Yapılan denetimlerde birçok üründe hile tespit edilirken, İstanbul’daki bir baklavacı da listede yer aldı.
Vatandaşların severek tükettiği baklavanın içine fıstık yerine farklı bir malzeme konulduğu belirlendi.
FISTIK YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ
Bakanlığın yayınladığı listeye göre İstanbul Küçükçekmece’deki Mehmet Usta Baklavaları’na ait fıstıklı baklavalarda, ay çekirdeği tespit edildi.
Denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.