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Ne kadar dikkatlisin? Mantık hatasını bulmak için sadece 5 saniyeniz var

Ne kadar dikkatlisin? Mantık hatasını bulmak için sadece 5 saniyeniz var Resimdeki mantık hatasını ne kadar sürede farkedebileceksiniz? Hadi hemen görseli incelemeye başlayın. Sadece 5 saniyeniz var...