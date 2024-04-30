İstanbul'da baba ve kızına sözlü taciz: Siz ne cahil insanlarsınız Sokakta yürüyen baba ve kızı sohbet ettikleri sırada bir kadının sözlü tacizine uğradı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olurken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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DHA

İlginç olayın adresi İstanbul oldu...

Kadıköy ilçesinde dün 18.45 sıralarında, baba T.K. (43) ile 6 yaşındaki kızı, sokak üzerinde sohbet ederek ilerlediği esnada M.G. (73) isimli kişinin sözlü tacizine uğradı.

Baba ile kızın konuşmasına dahil olan M.G., "Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız." diyerek hakaret etti.

O anlar kamerada

Olay sonrasında durumu polis ekiplerine bildiren baba T.K., o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yapılan inceleme sonucu T.K.’nin akademisyen, M.G.’nin ise emekli hemşire olduğu öğrenildi.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Yaşanan olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

T.K. hakkında "Hakaret" suçundan adli işlem başlatılırken, M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)