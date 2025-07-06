Ne karbonat ne de sirke! Bu yöntemle çilekteki pestisitler saniyeler içinde temizleniyor

7’den 70’e herkesin severek tükettiği meyveler arasında yer alan çilek son zamanlarda hemen her sebze meyvede bulunan pestisit ile baş etmek çeşitli yöntemlerle mümkün oluyor.

Çoğu kişi meyve ve sebzelerini sirke ve karbonat yardımıyla pestisit kalıntılarından arındırmaya çalışır.

Ancak her ne kadar bu yöntem etkili gibi duruyor olsa da uzmanlar bu yöntemlerin yeterli olmadığını belirtiyor. İşte, çilekleri pestisitten arındıran o yöntem…

İKİ MALZEME PESTİSİTTEN ESER BIRAKMIYOR

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, limon suyu ve tuz karışımı, çilek üzerindeki pestisitleri saniyeler içinde temizleyebiliyor.

Yarım limonun suyuna bir çay kaşığı kaya tuzu eklenerek hazırlanan karışım, bir bardak suya katılıyor. Çilekler bu karışımda sadece 5 dakika bekletildiğinde, yüzeydeki kimyasal kalıntıların büyük bölümü çözülüyor.

Temizleme işleminden sonra çilekleri bol su ile durulamanız pestisitlerden kurtulmanızda etkili oluyor. Bu yöntemle çilekler hem pestisitlerden hem de doğal asit kalıntılarından arındırılmış oluyor.