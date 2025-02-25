Ne kızarmış ne de çırpılmış: Yumurtayı böyle pişirince faydası katlanıyor

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Yumurta, yüksek protein içeriği, vitamin ve mineraller açısından zengin oluşuyla sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Ancak birçok kişi, yumurtayı yanlış pişirerek besin değerini kaybetmesine neden oluyor.

Peki, yumurtanın tüm faydalarından yararlanmak için en doğru pişirme yöntemi hangisi?

BÖYLE PİŞİRİNCE FAYDASI ARTIYOR

Uzmanlara göre, kızartma veya aşırı pişirme, yumurtanın içerdiği protein ve B vitaminlerinin azalmasına sebep olabiliyor.

Bunun yerine hafif haşlanmış (kayısı kıvamında) veya buharda pişirilmiş yumurta, besin değerini en üst seviyede koruyor.

Günlük beslenmenizde yumurtayı en sağlıklı haliyle tüketmek istiyorsanız, aşırı ısıdan kaçınmalı ve doğru pişirme yöntemlerini uygulamalısınız.

YUMURTANIN FAYDALARI

Yumurta, kas yapımında kritik rol oynayan tam protein kaynaklarından biridir. Sporcular ve kas kütlesini korumak isteyenler için ideal bir besindir.

İçeriğindeki kolin sayesinde yumurta, hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını destekler. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için önemli bir besindir.

A, D, E ve B vitaminleri açısından zengin olan yumurta, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

Yumurtanın içeriğinde bulunan lutein ve zeaksantin, göz sağlığını koruyarak katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini azaltır.

Düşük kalorili ve yüksek proteinli yapısıyla yumurta, uzun süre tok tutarak sağlıklı kilo kaybına yardımcı olur.

Biyotin ve protein içeriği sayesinde saç dökülmesini önleyebilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.

D vitamini kaynağı olan yumurta, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olarak osteoporoz riskini azaltır.