Haberler



Bilgi



Ne koku kalacak, ne de küf! Peynirin yanına 1 tane koyun, gerisini unutun

Ne koku kalacak, ne de küf! Peynirin yanına 1 tane koyun, gerisini unutun Peynir severler için harika bir haberimiz var! Bu yöntemle artık peynirleriniz hem küflenmeyecek hem de kokmayacak. Sadece 1 tane eklemeniz yeterli...