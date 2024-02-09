Ne koku kalacak, ne de küf! Peynirin yanına 1 tane koyun, gerisini unutun

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan peynir ile ilgili çok şaşıracağınız bir bilgiyle geldik.
Peynirin tadını ve kokusunu uzun süre korumanın sırrını paylaşıyoruz.
Uzmanlar, peynirlerin serin bir ortamda, yeterince havalandırılan bir dolapta saklanmasını öneriyor.
Ayrıca, peynirin oksijenle temasının ve kapağının açık bırakılmasının da bozulmasına neden olabileceğini belirtiyor.
Özellikle beyaz peynir, kaşar, tulum gibi peynir çeşitlerini küflenmeden saklamak isteyenler için basit bir sır var.
Bu yöntem sayesinde peynirleriniz tazeliğini koruyacak ve daha uzun süre lezzetli kalacak.
İçine 1 adet küp şeker atın!
Peynir sevenlerin sıkça karşılaştığı bir sorun olan peynirlerin yaz aylarında bozulması artık çözüme kavuşuyor!
Evde pratik bir yöntemle peynirlerinizi daha uzun süre taze tutabilirsiniz.
Sadece 1 adet küp şeker, peynir kabına konduğunda, peynirin bozulmasını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda ömrünü uzatıyor.
Bu basit yöntem sayesinde peynirlerinizin tadını ve tazeliğini daha uzun süre koruyabilirsiniz.