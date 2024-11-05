Ne koku, ne kırışıklık bırakıyor! ŞOK’a akıllı çamaşır kurutma makinesi geliyor; işte fiyatı

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Kasım ayının ilk indirim haftasında ŞOK market raflarında yer alacak ürünler ve fiyat listesi belli oldu!
6 Kasım’dan itibaren temel gıdalardan tekstil ürünlerine, ısıtıcılardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Özellikle Samsung Airdresser akıllı kurutma makinesi, ev hanımlarının işini kolaylaştıracak özellikleriyle dikkat çekiyor.
Çamaşır kurutma işlemini zahmetsiz hale getiren bu ürün, ŞOK market indirimlerinin gözdesi olarak öne çıkıyor.
Bu hafta ŞOK’ta, bütçenize dost fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. İşte ŞOK 6 Kasım indirimli ürünlerin listesi: