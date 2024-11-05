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Ne koku, ne kırışıklık bırakıyor! ŞOK’a akıllı çamaşır kurutma makinesi geliyor; işte fiyatı

Ne koku, ne kırışıklık bırakıyor! ŞOK’a akıllı çamaşır kurutma makinesi geliyor; işte fiyatı Bu haftanın merakla beklenen ŞOK indirim kataloğu yayımlandı! 6 Kasım itibariyle ŞOK mağazalarında yerini alacak fırsat dolu ürünler belli oldu. Kaçıran pişman olacak. İşte ŞOK 6 Kasım Aktüel Katalog...