Ne köpekbalığı ne aslan! Bakın dünyanın en tehlikeli hayvanı hangisiymiş…

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Çoğu kişinin filmlerden aşina olduğu devasa boyutlu keskin dişli yırtıcı hayvanlar tehlike sıralamasında en üstte yer aldığı düşünülür.

Ancak her ne kadar filmlerdeki görüntülerinde oldukça tehlikeli görünen bu hayvanların yanı sıra her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden olan o hayvan dünyanın en tehlikelisi olarak biliniyormuş.

Dünya'daki en ölümcül yaratıklar sanılanın aksine genellikle çok daha küçüktür ve jilet gibi keskin dişlerle öldürmektense hastalık, zehir ve diğer yollarla öldürüyorlarmış.

İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAYVANI

Her yaz ortaya çıkan ve oldukça sinir bozucu olan sivrisinekler meğer yapılan araştırmalar sonucunda en çok ölüm oranına neden olan hayvanlar sıralamasında zirvede yer alıyormuş.

Birçok kişi köpek balığı, aslan, yılan gibi birçok hayvan çeşidinin tehlikeli olduğunu düşünürken asıl tehlike her an karşımıza çıkabilecek sivrisineklerden geliyormuş.

Sivrisinekler dünyadaki en tehlikeli hayvandır ve sıtma gibi hastalıkları yayarak yılda 725.000 insanı öldürür. Sadece dişi sivrisinekler ısırır ve bu da en tehlikelilerin onlar olduğu anlamına gelir.

Sıtma gibi ciddi rahatsızlıklara neden olan sivrisinekler yüksek öldürme kapasiteleri sayesinde en tehlikeli hayvanlar listesinde ölüm oranı nedeniyle en üst sırada yer alıyor.