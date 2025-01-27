Ne mikrop bırakıyor, ne bakteri! BİM’e buharlı temizleme makinesi geliyor… İşte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 31 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine dopdolu fırsatlar sunuyor.

Bu hafta, teknoloji ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, mutfak ve züccaciye ürünlerinden tekstil ve giyim seçeneklerine kadar birçok kategoride büyük indirimler yapılmış durumda.

Kataloğun öne çıkanları arasında, son teknoloji elektronik eşyalar, pratik elektrikli ev aletleri, şık tekstil ürünleri ve uygun fiyatlı elektrikli bisikletler yer alıyor.

Süper fırsatlar ve şok indirimlerle dolu bu katalog, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

İşte BİM 31 Ocak indirim kataloğu…