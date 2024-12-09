Ne radyatör, ne ısıtıcı! BİM ısınmanın yolunu buldu: Ucuza konvektör getiriyor…

Haber Merkezi

BİM’in 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu açıklandı!

Bu hafta, her kesimden tüketicinin ilgisini çekecek geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alıyor.

Evcil hayvan ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden elektronik cihazlara kadar birçok ürün uygun fiyatlarla sunuluyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ısıtıcılar bu hafta BİM’in öne çıkan ürünleri arasında. Soğuk günlerde evinizi ısıtacak çeşitli modeller uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

Gıda reyonunda ise temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ürünler, cazip kampanyalarla yer alıyor.

Kaçırılmayacak fırsatlar için 13 Aralık’tan itibaren en yakın BİM şubesine uğramayı unutmayın!

İşte BİM 13 Aralık indirim kataloğu…