Ne Santorini ne Maldivler! Bu adaya giden dönmek istemiyor, berrak deniziyle büyüyor

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Ege Denizi’nin masmavi suları arasında saklı bir mücevher gibi parlayan Eşek Adası (Agathonisi), doğaseverler ve sakinlik arayan gezginler için adeta bir cennet.

Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç deniz mili uzaklıkta yer almasına rağmen hâlâ birçok kişi için keşfedilmemiş bir rota olan ada, her geçen yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyor.

Adını zamanında adada serbestçe dolaşan yaban eşeklerinden alan bu küçük ve sevimli ada, kalabalık tatil beldelerinden sıkılanlar için huzurlu bir kaçış noktası sunuyor.

Elektriğin güneş panelleriyle sağlandığı, doğal yapının büyük oranda korunduğu adada teknolojiden uzaklaşıp doğaya yeniden bağlanmak mümkün.

Eşek Adası'nın en büyük çekim noktası ise bakir koyları, berrak denizi ve balıkçı köylerini andıran sade atmosferi. Ziyaretçiler burada denize girebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve taze deniz ürünleriyle dolu küçük yerel lokantalarda lezzetli bir mola verebilir. Ayrıca ada, fotoğraf meraklıları için de eşsiz manzaralar sunuyor.

SAKİNLİK ARAYANLARIN BİR NUMARALI ADRESİ!

Giderek artan ilgiye rağmen, Eşek Adası hâlâ büyük turizm dalgalarına kapılmamış nadir destinasyonlardan biri olma özelliğini koruyor.

Bu da onu, huzur arayan gezginler için ideal kılıyor. Ege’nin ortasında, sessizliğin ve sadeliğin en güzel halini sunan Eşek Adası, keşfetmeye değer gizli bir tatil durağı.

Eşek Adası'na Nasıl Gidilir?

1. Didim veya Kuşadası’ndan Tekne Turları

Yaz sezonunda Didim, Kuşadası ve zaman zaman Bodrum çıkışlı günübirlik tekne turları düzenleniyor.

Bu turlar genellikle sabah saatlerinde hareket ediyor, adada birkaç saatlik bir mola verilip aynı gün dönüş yapılıyor.

Pasaport ve Schengen vizesi gereklidir çünkü ada Yunanistan sınırları içindedir.

2. Yunan Adaları Üzerinden Geçiş

Samos veya Patmos gibi diğer Yunan adalarına ulaştıktan sonra, yerel feribotlarla Agathonisi’ye geçebilirsiniz.

Bu yöntem daha çok Yunan adalarını dolaşan turistler için uygun.

3. Özel Tekne veya Yat