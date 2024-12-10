Ne Scottish, ne Siyam! En iyi kedi ırkı bakın hangisiymiş

Haber Merkezi

Kediler, zariflikleri, sevimlilikleri ve komik davranışlarıyla dünyanın en çok sevilen canlılarından biri.

Bu tüylü dostlar, hem bakımı kolay olmaları hem de sahipleriyle güçlü bağ kurabilmeleri sayesinde çok sayıda evin neşesi oluyor.

Eski Mısır'da tapınçlara konu olan bu sevimli hayvanların popülaritesi günümüzde de artmaya devam ediyor.

İlginç bir bilgiye göre, dünya genelinde nüfusun %23’ü kedi sahibi! Bu da kedilerin, köpeklerden sonra en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında ikinci sırada olduğunu gösteriyor.

Eğer siz de bir kedi sahibi olmak istiyorsanız veya yeni bir dost edinmek için araştırma yapıyorsanız, işte dünyanın en iyi 10 kedi ırkı!

DÜNYANIN EN İYİ KEDİ IRKLARI

1. Ragdoll Kedisi

2. Maine Coon Kedisi

3. British Shorthair Kedi

4. Scottish Fold Kedisi

5. Sphynx Kedisi

6. Siyam Kedisi

7. Fars Kedisi

8. Bengal Kedisi

9. Birmanya Kedisi

10. Rus Mavi Kedisi