Ne sirke, ne limon… Turşuyu böyle kurun, kütür kütür oluyor Kış aylarının vazgeçilmezi turşuyu bir de bu yöntemle hazırlayın. Geleneksel tariflerin dışında, doğal fermantasyon süreciyle hazırlanan bu turşular, hem lezzetli hem de kütür kütür oluyor.

Haber Merkezi

Farklı sebzelerle zenginleştirilen turşular, hem sağlıklı beslenme açısından fayda sağlar hem de yemeklerin lezzetini artırır.

Turşu yapmak, birçok kültürde yaygın bir gelenektir ve genellikle sirke ve limon gibi asidik bileşenlerle ilişkilendirilir.

Ancak, bu malzemeleri kullanmadan yapılan geleneksel yöntemler de var.

Bu yöntemler, doğal fermantasyon sürecine dayanarak turşunun lezzetini zenginleştirir ve farklı tatlar elde etmenizi sağlar.

İşte sirkesiz ve limonsuz turşu tarifi…

Malzemeler

· Salatalık, havuç, lahana, biber vb. (İsteğe bağlı sebzeler)

· Su

· Kaya tuzu

· Sarımsak

· Dereotu, defne yaprağı, kereviz sapı

Yapılışı

Sebzeleri iyice yıkayıp istediğiniz boyutlarda doğrayarak başlayın. 1 litre suya 2-3 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin ve tuzun tamamen eridiğinden emin olun.

Doğranmış sebzeleri sterilize edilmiş cam kavanoza sıkıca yerleştirdikten sonra, aralarına sarımsak dişleri ve dilediğiniz baharatları ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Hazırladığınız tuzlu suyu sebzelerin üzerine dökün, böylece sebzeler suyun altında kalır. Yüzeye çıkmalarını önlemek için üzerine temiz bir ağırlık koymayı unutmayın.

Kavanozu oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından uzak bir alanda 1-2 hafta bekletin. Bu süre, ortam sıcaklığına ve kullandığınız sebzelere bağlı olarak değişebilir.

Turşunuzun tadını birkaç gün sonra kontrol edebilir ve istediğiniz lezzete ulaştığında buzdolabına kaldırarak fermantasyon sürecini yavaşlatabilirsiniz.