Haberler



Bilgi



Ne soda, ne karbonat! Bu köfte sönmek nedir bilmiyor; Sadece 1 tane ekleyip yoğurun...

Ne soda, ne karbonat! Bu köfte sönmek nedir bilmiyor; Sadece 1 tane ekleyip yoğurun... Sönmeyen puf puf köftenin sırrı, harcına bu malzemeyi eklemekte! İçi sulu dışı çıtır anne köfteleri için harcına bir kaşık ekleyin, iyice yoğurun...