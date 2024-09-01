Ne soda, ne karbonat! Bu köfte sönmek nedir bilmiyor; Sadece 1 tane ekleyip yoğurun...

Ev köftesinin yerini hiçbir şey tutmuyor.
Kıyma harcını lezzetlendirerek yoğurulan köfteler, bazen kuru veya sönük olabiliyor.
Bu durumu engelleyecek yani tam bir anne köftesi için eklemeniz gereken bir malzeme var.
Köfteler asla sönmüyor, puf puf kalıyor.
İşte o malzeme!
SÖNMEYEN KÖFTENİN SIRRI
Sönmeyen puf puf köfteler yapmak için köfte harcına ekleyebileceğiniz bazı malzemeler, köftelerin kabarmasını ve yumuşaklığını artırabilir
Özellikle yumurta Beyazı!
Yumurta beyazı, çırpıldığında hava kabarcıkları oluşturur. Bu kabarcıklar, köfte harcının içinde sıkışarak köftelerin kabarmasını ve hafifleşmesini sağlar.
Beyazını iyice çırpıp köpürtmek, köftelerde puf puf bir doku yaratır. Köpürtme sırasında oluşan hava kabarcıkları pişerken genişler, köfteleri daha hafif yapar.