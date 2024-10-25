Ne süzme, ne küflü peynir... Dünyanın en sağlıklı 3 peyniri bakın neymiş

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Süt bazlı bir besin olan peynir, protein, vitamin ve mineral açısından zengin içeriği ile son yıllarda gastronomi araştırmacılarının dikkatini çekiyor.

Araştırmalar, birçok peynir türünün kalori açısından kırmızı et veya balık türlerinden çok farklı olmadığını ortaya koyuyor.

Bu durum, peynirin sağlığa olan katkılarının yanı sıra, kilo alma kaygıları üzerindeki uyarıları da gündeme getiriyor.

Peynir tüketiminin sağlık sorunlarını tetikleyici özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, bu süt ürünlerinin faydalarını öne çıkarıyor.

Uzun süreli araştırmalar sonucunda, dünyanın en sağlıklı 3 peyniri belirlendi.

EN SAĞLIKLI 3 PEYNİR

Parmesan

Parmesan peyniri, dünya genelinde sağlıklı peynir denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Düşük yağ içeriği ve yüksek protein seviyeleri ile diyetisyenlerin favorisi haline geliyor.

Ayrıca, 36 ay boyunca dinlendirilen parmesan peynirinin laktoz miktarı önemli ölçüde azalıyor, bu da laktoz intoleransı olanlar için uygun bir seçenek sunuyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile birçok diyet programının baş tacı.

Mozarella

İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan mozzarella peyniri, pizza ve diğer lezzetlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Protein, kalsiyum ve prebiyotik açısından zengin olan mozzarella, ayrıca bol miktarda B vitamini içeriyor.

Kalp ve damar sağlığı açısından faydalarıyla bilinen bu peynir, bağışıklık sistemini güçlendirirken, sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri ile de dikkat çekiyor. Doktorlar, kalp hastalarının diyetlerinde mozzarella peyniri bulundurmalarını öneriyor.

Feta

Feta peyniri, Türkiye'de en çok tercih edilen peynir türlerinden biridir. Anadolu'da "beyaz peynir" olarak bilinen bu lezzet, Avrupa'da "Feta" adıyla anılıyor. Genellikle keçi sütünden yapılan feta, potasyum, kalsiyum, sodyum, çinko ve B vitaminleri açısından zengin. Düşük kalorisi ile diyet yapanlar için ideal bir seçenek sunarken, sebze ve zeytinyağı ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.