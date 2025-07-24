Ne tel, ne deterjan: Çaydanlığa dökün, görenler "yeni mi" diyecek...

Zamanla parlaklığını kaybeden çaydanlıklar, mutfakta estetik görünümden ödün vermek istemeyenler için can sıkıcı olabilir.

Tel, deterjan, karbonat derken saatler süren ovma işlemleri hem vakit alır hem de çaydanlığın yüzeyini çizebilir. Ancak artık bu zahmete gerek yok!

Çünkü mutfağınızda halihazırda bulunan basit bir malzeme, çaydanlığınızı ilk günkü gibi parlatmaya yetiyor.

PARLATICI SÜRÜN

Öncelikle çaydanlığın dış yüzeyini nemli bir bezle hafifçe silin.

Ardından bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısını yumuşak bir süngere dökün.

Dairesel hareketlerle çaydanlığın dış yüzeyini ovalayın.

5-10 dakika beklettikten sonra temiz bir bezle durulayın ve kurulayın.

Sonuç, pırıl pırıl bir çaydanlık!