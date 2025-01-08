Ne Uludağ, ne Palandöken! En ucuz kış tatilinin yeni rotası belli oldu, oraya giden dönmek istemiyor

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Kış tatili denince ilk akla gelen Uludağ ve Kartepe ve Palandöken gibi popüler merkezlerin aksine, daha uyguna kış tatili yapmanın adresi belli oldu.

Fiyatlarıyla cep yakan bu popüler kayak merkezlerinin yanı sıra Kayseri’nin incisi uygun fiyatlarıyla gündeme geldi.

Son yıllarda Uludağ, Karteke, Palandöken’in yanı sıra ulaşım kolaylığı ve uygun fiyatlarıyla Erciyes, Türkiye'nin en popüler kayak merkezleri arasında yıldız noktalardan biri haline geldi.

HEM MODERN KAYAK TESİSİ HEM UYGUN FİYATLARI

Erciyes Dağı, uygun fiyatları, modern tesisleri ve ulaşım kolaylığı sayesinde kayak severlerin yeni gözdesi oldu.

Uludağ, Kartepe ve Palandökene kıyasla kalabalıktan uzak, huzurlu ve ucuz bir tatil arayanlar için Erciyes ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kayak dışında trekking, teleferik turu ve dağ bisikleti gibi birçok aktivite imkanı sunuyor.

Ayrıca Kayseri'nin meşhur sucuk ve pastırması gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulunuyor. Erciyes'in yüksek rakımı sayesinde kar sezonu oldukça uzun sürüyor.