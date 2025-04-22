Ne uyku bandı, ne ilaç! Gece uyumadan 1 dilim yiyin, deliksiz uyuyun

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Uyuyamamak artık modern çağın en büyük problemlerinden biri.

Hele ki sabah işe gitme telaşı da varsa, uykuya dalamamak tam bir kabusa dönüşebiliyor.

İlaçlara sarılan da var, meditasyon deneyen de... Ama uzmanlara göre uykunun sırrı mutfağınızda saklı.

Gece yatmadan önce tüketeceğiniz bu meyve, hem daha hızlı uykuya dalmanızı sağlıyor hem de uykunun kalitesini artırıyor.

UYUMADAN ÖNCE BİR DİLİM YİYİN

Bilimsel araştırmalar, ananasın sadece tatlı krizinizi bastırmakla kalmayıp, aynı zamanda uyku kalitenizi de yükselttiğini söylüyor.

İçerdiği C vitamini, magnezyum, lif ve uykunun altın anahtarı olan melatonin sayesinde, ananas gece boyunca deliksiz bir uyku için harika bir destekçi.

2013 yılında Journal of Pineal Research’te yayımlanan bir araştırma, ananasın vücuttaki melatonin seviyesini ciddi oranda artırabileceğini ortaya koydu. Melatonin ise, vücudumuzun doğal uyku-uyanıklık döngüsünü yöneten hayati bir hormon.