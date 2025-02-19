Ne Zeytinyağı ve Ayçiçek yağı! Bakın kızartma için en ideal yağ hangisiymiş

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Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan kızartma 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilir. Birçok kişi kızartma yaparken Ayçiçek yağı kullanmayı tercih eder.

Yemeklerin lezzetlerinde oldukça önemli olan yağ seçimi kızartmada da oldukça önemliymiş. Çoğu kişi her ne kadar mutfaklarında sıklıkla Ayçiçek yağı ve Zeytinyağını kullanıyor olsa da piyasa da pek çok bitkisel yağ yer alıyor.

Bu yağlar arasında en bilinen olanlarının aksine meğer o yağ kızartma 6 şefin ortak kararıyla kullanılması gereken yağ olarak öne çıkıyormuş.

ŞEFLERİN ORTAK TERCİHİ

Yapılan bir çalışma sonucunda 6 ünlü şef kızartma yapılırken tercih edilmesi gereken yağ konusunda ortak bir noktada buluştu.

Şefler kızartma işlemine en uygun yağ olarak avokado yağını gösterdi. Avokado yağının ideal sıcaklıkta bozulmadan dayanabilmesi, nötr tadı ve pürüzsüz dokusu hem sağlık hem de pratiklik açısından kızartma işlemi için en uygun yağ olarak seçilmesine neden oldu.

Şef Cezar Zapata, avokado yağının kızartma için mükemmel bir seçenek olduğunu belirterek, "Yanmadan kahverengileşmeyi sağlıyor. Avokado yağı, kızartma için ideal sıcaklık olan 260°C-270°C arasında stabil kalabiliyor.” ifadeleriyle kızartma yaparken tercihinizi Ayçiçek yağından yana değil avokado yağından yana kullanmanız konusundan öneride bulundu.