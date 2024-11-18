Neden Bazı Şarkılar Dilinizden Düşmüyor? İşte Bilimsel Açıklaması!

Yağmur Dinç

Bazı şarkıların dilinizden düşmediği oldu mu...

Neden sürekli aynı şarkıyı söylediğinizi hiç merak ettiniz mi...

Şarkının ritmi, insanın doğal hareketlerine uygun olduğunda ya da dinleyiciyi harekete geçiren bir enerjisi olduğunda, bu şarkılar daha kalıcı olur.

Aslında bu durumun, bilimsel bir sebebi var.

İşte, herkesin meraklandığı olayın asıl açıklaması bakın neymiş!

EARWORM İLLÜZYONU

Günlük hayatta herkesin başına gelen bu olayın bilimsel bir açıklaması var.

Tüm bunların sebebi; earworm denilen bir işitsel illüzyondan kaynaklanıyor.

Earworm; 'beyin kurdu', 'yapışkan müzik' ve 'sıkışmış şarkı sendromu' olarak da adlandırılıyor.