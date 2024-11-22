Neden beyaz değil? Sokak lambalarının sarı olmasının sebebi…

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Sokak lambalarının sarı ışığı, gece yürüyüşlerinde ya da araç kullanırken hepimizin aşina olduğu bir görüntü.

Ancak bu renk tercihi, sadece bir estetik kaygı ya da alışkanlık değil; arkasında mantıklı ve bilimsel nedenler var.

Neden sokak lambalarının çoğu sarı ışık verir? Beyaz yerine sarı ışık kullanılması tesadüf mü, yoksa bilinçli bir seçim mi?

İşte sokakların sarı ışıkla aydınlatılmasının sebepleri…

SOKAK LAMBALARININ SARI OLMASININ SEBEBİ

Sarı ışığın esas kaynağı olan sodyum buharlı lambalar, diğer ışık kaynaklarına kıyasla son derece verimli ve uzun ömürlüdür.

İçerisinde sodyum, cıva ve ksenon bulunan bu lambalar, elektrik akımına maruz kaldığında hem mavi-beyaz hem de sarı-turuncu ışık yayar.

Sodyum buharı, sarı ışığın temelini oluştururken, mavi ışık ise arka planda bulunur. Bu özellikler, sokak aydınlatmalarının çok daha verimli çalışmasını sağlar ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Sarı ışığın bir diğer büyük avantajı ise atmosferdeki yayılımının daha düşük olmasıdır. Sisli ya da puslu havalarda, beyaz ışık daha fazla dağılır ve görüş mesafesini kısaltır. Ancak sarı ışık, bu koşullarda daha az dağılır ve yolun ve çevrenin daha net görülmesini sağlar.