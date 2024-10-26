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Nefes kesen derbiler! Bu hafta hangi derbi hangi kanalda yayınlanacak?

Nefes kesen derbiler! Bu hafta hangi derbi hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta tüm liglerde derbi heyecanı yaşanacak. Futbolseverler derbi maçlarının hangi kanallarda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte derbi maçlarının detayları...