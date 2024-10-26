Nefes kesen derbiler! Bu hafta hangi derbi hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa'nın önde liglerinde bu hafta birbirinden zorlu derbiler oynanacak. Futbolseverler derbilerin hangi kanallarda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Bu hafta Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu derbiler oynanacak.
Futbolseverler merakla beklenen derbi maçlarının tarihini ve yayınlanacağı kanalları internette araştırmaya başladı.
Hangi derbinin hangi kanalda yayınlanacağını sizler için derledik. İşte bu hafta oynanacak derbiler ve yayınlanacağı kanallar...
26 Ekim Cumartesi
22:00 Real Madrid - Barcelona (S Sport)
27 Ekim Pazar
19:30 Arsenal - Liverpool (beIN SPORTS 3)
20:00 Inter - Juventus (S Sport Plus)
22:45 Marsilya - PSG (beIN SPORTS 3)
28 Ekim Pazartesi
20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN SPORTS 1)