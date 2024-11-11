Nefesler temizlenecek! BİM'e ev tipi hava temizleyici geliyor: İşte fiyatı

Yağmur Dinç

Aktüel ürünleriyle müşterilerini cezbeden BİM, yeni fırsatları yayımladı.

BİM, Kasım ayının ortasına özel sunduğu indirimli ürün kataloğunu müşterileriyle buluşturdu.

20 Kasım tarihlerinde geçerli olacak bu kampanyada, ev eşyası, mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri ve oyuncaklar gibi çeşitli ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Dikkat çeken ürünlerden biri ise "ev tipi hava temizleyici" oldu.

Evi havasız olanlar ve nefes almakta güçlük çekenler, uygun fiyatlı hava temizleyici için sıraya girdi.

İşte özellikleri ve fiyatı...