Nefis ötesi yöntem! Meğer sucuk asıl böyle pişiyormuş... Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti sucuk, yağına ekmek banmaya doyamadığımız bir lezzet. Ancak herkes sucuğu yanlış pişiriyor. Meğer doğru sucuk pişirme yöntemi bakın nasılmış.

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Sucuk, Türk kahvaltısının muhteşem lezzetidir.

İçerdiği baharatlar ile damaklarda nefis bir tat bırakır.

Sucuğu doğru şekilde pişirmek ve tüketmek, onun lezzetini direkt bir biçimde etkileyen faktörlerdendir. Çünkü, sucuğun üretim koşulları kadar pişirme koşulları da sucuğun etinin ve harcının formunu etkiler.

İşte tam da bu noktada, sucuk en iyi tereyağında pişer düşüncesinin yanlış olduğunu belirtmeliyiz.

Sucuk yağına banmak nefis olsa da, yağ ile pişirmek bir o kadar yanlıştır.

Suda sucuk

Sucuk pişirmenin en mükemmel yolu suyla pişirmektir.

Önceden ısıtılmış tavaya doğranmış sucuklar atılır ve üzerine yaklaşık iki yemek kaşığı su eklenir. Bu pişirme tekniğiyle sucuk, sulu kalır ve lezzeti korunur.