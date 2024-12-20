Noel Baba değil, Ayaz Ata! Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır 2024?

Yağmur Dinç

Dünya yeni bir yılı kutlamaya hazırlanırken, Türk dünyası ise Nardugan'a hazırlanıyor.

Nardugan Bayramı, Orta Asya'da yaşayan Türklerden bu günlere kadar uzanıyor.

Bu bayramda "Ayaz Ata"nın geldiğine inanılır ve bereket için evlerde nar kırılır.

Peki, 2024 Nardugan Bayramı ne zaman kutlanacak? Nardugan Bayramı gelenekleri nelerdir, neler yapılır? Bilgiler haberimizde...

NARDUGAN BAYRAMI NEDİR

Nardugan Bayramı, eski Türklerin güneşe tapma ve doğanın döngüsüne olan derin saygılarından doğmuş bir bayramdır.

Bugün, hala bazı topluluklar tarafından kutlanan bu bayram, yeniden doğuş, baharın gelişi ve güneşin zaferi gibi evrensel temalarla halkların bir araya gelmesini sağlar.

Bayramda, insanlar doğaya şükreder, ateş yakılır ve ritüel danslar yapılır. Ayrıca, yeni yılın getireceği bereket ve iyi hasat dilekleriyle kutlamalar yapılır.

2024 NARDUGAN BAYRAMI

Bu bayram, kış gündönümü civarında kutlanır, yani 21-22 Aralık tarihlerine denk gelir. Bu tarihlerde günlerin en kısa olduğu, gecelerin ise en uzun olduğu zaman dilimidir.