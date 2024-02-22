Nevruz ne zaman 2024? Nevruz Bayramı tarihi ve önemi 2024! Nevruz, Orta Asya, Kafkasya, Türkiye, İran ve diğer bazı Orta Doğu ve Asya ülkelerinde kutlanan eski bir bahar bayramı ve festivalidir. Peki, 2024 Nevruz Bayramı ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı'nda neler yapılır? İşte Nevruz tarihi...

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"Nevruz" kelimesi, Farsça kökenlidir ve "yeni gün" anlamına gelir. Bu bayram, güneşin koç burcuna girdiği zaman kutlanır ve baharın başlangıcını, doğanın yeniden canlanmasını, bereketi ve yeniden doğuşu temsil eder.

Nevruz, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak kabul edilmiş ve Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu nedenle, Nevruz'un kültürel ve tarihsel önemi büyüktür ve birçok toplumda milli bir bayram olarak kabul edilir.

Özellikle İran, Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi Türk ve İran halkları tarafından kutlanır.

Kutlamalar genellikle dini, kültürel ve folklorik etkinliklerle birlikte yapılır. Bu etkinlikler arasında bahar temalı şarkılar, danslar, yiyeceklerin paylaşılması, sembolik temizlik ve süslemeler, ateş yakma gibi geleneksel uygulamalar bulunur.

Peki, Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? 2024 Nevruz ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

Nevruz ne zaman 2024?

21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre'de kışın bitimiyle ilkbahar mevsimi başlarken, Güney Yarım Küre'de ise yaz sona erer ve sonbahar mevsimi başlar.

Nevruz Bayramı da her yıl 21 Mart'ta kutlanır. 2024 yılında perşembe gününe denk gelmektedir.

Kürtler için Nevruz anlamı

Kürtler için Newroz/Nevruz, zalim hükümdar olan Dehak'a karşı sıradan bir demirci ustası olan Kawa'nın başlattığı haklı bir isyanın sembolüdür.

Nevruz, Kürt halkının tarih boyunca yaşadığı zorluklara ve mücadelelere dayanan bir simge olmuştur.