Nikah günü nasıl alınır? Sırasıyla nikah işlemleri ve ücreti 2024 Nikah masasına oturmak için hazırlanan tüm çiftlerin gün almak için izlemesi gereken süreç, haberimizde... İşte tüm detaylarıyla "nikah günü nasıl alınır" adım adım anlattık.

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Hayatınızın aşkını buldunuz ve evlilik hazırlıklarına başladınız.

İsteme, söz, nişan gibi bütün ritüelleri tamamladınız ve sıra düğüne geldi.

İşte nikah almak gününüz yaklaşıyor...

Evlenecek olan çiftlerin, resmi nikah kıymaları gerekmektedir. Bu nedenle bir nikah dairesine giderek uygun olan gün ve saatin teyit edilmesi şarttır.

Nikah işlemleri karışık gibi görünebilir ancak doğru adımlarla ilerler iseniz kolayca tamamlanır.

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İşte adım adım nikah günü süreci...

Nikah günü online alınır mı?

E devlet üzerinden her ne kadar nikah tarihi sorgulanabilse de nikah için gün almak mümkün değildir. Bunun için bağlı bulunan belediyenin evlendirme dairelerine bizzat başvuru yapmak gerekir.

Nikah günü tek başına alınır mı?

Çiftlerden birinin tek başına nikah için müracaatta bulunması söz konusu değildir. Eş adaylarından biri şehir dışında ise vekalet vermesi gerekir.

Nikah günü kaç gün önceden alınır?

Nikâh süresi belirlenirken en fazla 3 ay sonrasına, en erken ise 1 hafta içerisinde gerçekleştirilmek üzere nikâh günü verilmektedir.

Aynı gün içinde nikah kıyılır mı?

Mevzuat gereği aynı gün içerisinde nikâh işlemi yapılamaz. En erken 1 gün sonrasına verilebilir. Bu da halk arasında "yıldırım nikahı" olarak bilinir.

Nikah günü nasıl alınır?

Evlenmek için öncelikle sağlıklı olduğunuzu raporlamanız gereklidir. Bu kapsamda nikah işlemleri için kan vermeniz gerekir. Sağlık ocağı veya hastanelere başvurarak evlilik için gereken kan testlerini yaptırın.

Akabinde verem savaş merkezlerine giderek akciğer filminizi çektirin.

Sonrasında ise vesikalık fotoğraf çekilin.

Kan ve akciğer filmi sonuçlarınızla birlikte doktorunuzu tekrar görün ve sağlık raporunuzu alın.

Nikah günü almak için belediyeye bağlı evlendirme dairesine başvurun.

Evlilik beyannamesini doldurup belirlenen ücreti ödemeniz gerekecek.

Kızlık soyadını kullanmak isteyen gelin adaylarının, müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmalıdır.

Nikah kıyma ücreti 2024

Nikah ücretleri, belediyelere göre farklılık gösterebilir.

Nikah salonu için 1-3 bin lira arasında, salon dışında ise 3-5 bin lira arasında değişebilir.

Nikah ücretlerine Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı için belirlediği Aile Cüzdanı bedeli 705 (Yediyüzbeş) TL ilave edilmiştir.