Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün 2025? Ramazan Bayramı ile birleştirilecek mi?

Yağmur Dinç

15 günlük yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler, 2. dönem bitmeden bir kez daha tatil şansı yakalayacak.

Öğrenciler, 2. dönemin ilk sınavlarından sonra hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük ara tatil yapacak.

1. dönemde ara tatil 11 Kasım'da başladı ve 15 Kasım'da sona erdi.

2. ara tatil yani Nisan ara tatili ile beraber Ramazan Bayramı tarihleri de merak konusu oldu.

Bu sene Ramazan Bayramı ile 2. ara tatili yakın tarihlere denk geliyor. Bu nedenle, "2. ara tatil ne zaman", "bayramla birleşecek mi", "nisan tatili kaç gün" gibi sorular araştırılıyor.

Peki Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İkinci dönem ara tatil hangi tarihte başlayacak? İşte MEB ara tatil takvimi 2025...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025

3 Şubat'ta başlayan 2024-2025 eğitim yılı 2. dönemi 31 Mart 2025 Pazartesi günü ikinci ara tatile girecek.

Ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ

Ramazan Bayramı günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor.

3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Bu kapsamda, ara tatil ve bayram tatili iç içe olacak.