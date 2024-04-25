Nisan ayı ödemeleri hesaplandı: Öğretmenlerden kesinti olacak MEB’e bağlı okullarda hizmet veren öğretmenlerin Nisan ayı ek ders ücreti hesabı belli oldu. Öğretmenler, resmi ve idari izinler ile birlikte kesintili olarak ödeme alacak.

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Binlerce öğretmen, ek dersler ile ekstra bir gelir kaynağı sağlıyor.

Nisan ayı ek ders ödemelerini bekleyen öğretmenler, sıklıkla hesaplarını kontrol ediyor.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri bu hafta itibari ile idari personel tarafından hesaplanıyor.

2024 Ocak zammı ile sözleşmeli de ek ders ücretinin 77,05, kadrolu öğretmende de 89,69 TL olarak hesap edildi.

Nisan ayı içerisinde öğretmenlerin ek ders ücretlerini etkileyecek izinler ve ara tatiller gerçekleşti.

Ek ders kesintileri

1 Nisan 2024 tarihinde nöbet ve ders dışı etkinlik hariç yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecektir.

8-9 Nisan 2024 tarihlerinde ve ara tatil için öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılacak, 10-11-12 Nisan için yapılmayacaktır.

23 Nisan 2024 tarihinde yönetici ve öğretmenler nöbet ve ders dışı etkinlik hariç ek ders ücretini alacaktır.

Özetle; Öğretmenlerin bayram haftasındaki ek ders ücretleri ve 29-30 Nisan tarihlerindeki ek ders ücretleri nisan ayı ek ders hesabına dahil edilmeyecektir.