Nisan ayında hangi balıklar yenir? İşte, Nisan ayında yenecek en lezzetli balıklar

Hüseyin Topuz

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte denizlerdeki hareketlilik de değişir ve bazı balık türleri en lezzetli dönemine girerken, bazıları ise av yasağına girerek üreme sürecine başlar.

Nisan ayı, hala taze ve lezzetli balık tüketmek isteyenler için güzel seçenekler sunan bir dönemdir.

Bu ayda özellikle yağlı ve besleyici balıklar tercih edilerek sofralar şenlendirilebilir.

Peki, Nisan ayında hangi balıklar yenmeli? İşte, bu mevsimde tüketilebilecek en lezzetli balıklar…

1. Levrek

Bahar aylarında oldukça lezzetlenen levrek, ızgara, fırın ve buğulama olarak tüketilebilir.

2. Kalkan

Kalkan balığı, Nisan ayında en yağlı ve lezzetli dönemini yaşar. Izgara veya tava olarak pişirildiğinde harika bir tat sunar.

3. Mercan

Mercan balığı, özellikle ızgara ve fırın tariflerinde nefis bir seçenek olabilir.

4. Kılıç Balığı

Nisan ayında tercih edilebilecek bir diğer balık ise kılıç balığıdır. Izgara veya şiş olarak tüketmek oldukça lezzetlidir.

5. Tekir ve Barbun

Bu iki balık türü, tava yapıldığında muhteşem bir lezzet sunar. Özellikle taze ve küçük boyutlu olanlar tercih edilmelidir.

6. Mezgit

Mezgit, yılın büyük bölümünde tüketilebilen bir balık olup, kızartma veya buğulama olarak hazırlanabilir.