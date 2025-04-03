Nisan ayında ne ekilir? İşte, Nisan ayında ekilen sebze ve meyveler

Hüseyin Topuz

Nisan ayı, doğanın uyanışa geçtiği, toprakların ısınmaya başladığı ve ekim için ideal koşulların oluştuğu bir dönemdir.

Bu ayda, hem sebzeler hem de çiçekler için verimli bir ekim süreci başlar.

Bahçenizi ya da balkonunuzu renklendirmek, taze sebzeler yetiştirmek ve toprağı canlandırmak için Nisan ayını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Peki, Nisan ayında hangi bitkiler ekilir? İşte Nisan ayında ekilebilecek bazı bitkiler...

Sebzeler:

- Domates

- Biber

- Patlıcan

- Salatalık

- Kabak

- Fasulye

- Havuç

- Marul

- Ispanak

- Pırasa

Meyveler:

- Çilek

- Kavun

- Karpuz

Baklagiller ve Tahıllar:

- Nohut

- Mercimek

- Mısır