Nissan 200.000 TL’lik dev indirimi duyurdu: Kampanyayı duyan bayiye koşuyor

2025 yılının bahar mevsimiyle birlikte Nissan, sıfır araç almak isteyenlere müjdeyi verdi.

Özellikle araç sahibi olmayı planlayanların yüzünü güldüren kampanya kapsamında, nakit indirim fırsatıyla alıcılar önemli avantajlar yakalıyor.

Bu yıl araçsız kalmak istemeyenler için hazırlanan kampanyada öne çıkan modeller arasında Yeni Nissan Juke Tekna yer alıyor.

Juke’un yanı sıra Yeni Qashqai e-POWER (N-Design) ve Yeni Qashqai Mild Hybrid’in (Designpack, N-Connecta, Skypack) çeşitli versiyonları da kampanya kapsamına dahil edildi.

YENİ NİSSAN JUKE’DA 120.000 TL’YE VARAN NAKİT İNDİRİM

Yeni Nissan Juke’un Platinum, N-Design ve N-Sport modellerinde bireysel müşterilere 120.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Buna ek olarak, 300.000 TL tutarında 12 ay %1,99 faizli kredi imkanı da bulunuyor. Ticari müşteriler ise 120.000 TL nakit indirim avantajının yanında 500.000 TL tutarında 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanabiliyor.

YENİ QASHQAI E-POWER VE MİLD HYBRİD MODELLERİNDE CAZİP FIRSATLAR

Yeni Qashqai e-POWER N-Design modelinde 200.000 TL nakit indirim uygulanıyor. Ticari müşterilere ise 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Skypack, Platinum ve Platinum Premium modellerinde ise 150.000 TL nakit indirim ve aynı kredi avantajı sunuluyor.

Yeni Qashqai Mild Hybrid (Designpack, N-Connecta, Skypack) modelleri için de 150.000 TL indirim fırsatı mevcut. Ticari müşteriler için 500.000 TL 6 ay %0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Öte yandan Mild Hybrid’in Skypack 4x4, N-Design ve Platinum versiyonlarında ise 50.000 TL nakit indirimi ve ticari müşterilere özel 500.000 TL 6 ay %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.