Nitril eldiven nedir? Siyah eldiven ile mavi eldiven arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Nitril eldivenler, nitril butadien kauçuktan (NBR) üretilen tek kullanımlık eldivenlerdir.

Lateks eldivenlere alternatif olarak geliştirilmişlerdir ve lateks alerjisi olan kişiler için güvenli bir seçenektir.

Nitril eldivenler, çeşitli kimyasallara, delinmelere ve yırtılmalara karşı yüksek direnç gösterir, bu da onları laboratuvarlar, sağlık hizmetleri, gıda işleme ve sanayi gibi birçok farklı alanda popüler kılar.

Ayrıca, esnek ve rahattırlar, bu da uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar. Nitril eldivenler, tozlu veya tozsuz olarak temin edilebilir ve genellikle mavi veya siyah renkte olurlar.

Peki, siyah eldiven ile mavi eldiven arasındaki fark nedir? İşte yanıtı...

Siyah eldiven ile mavi eldiven arasındaki fark

Siyah nitril eldivenler, endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Mavi nitril eldivenler ise medikal alanda kullanılmak üzere üretilir.

Medikal sınıftaki eldivenler, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış sertifikalara sahiptir. Bu eldivenler pudrasızdır ve kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı direnç testlerinden geçer.

Endüstriyel sınıftaki siyah eldivenlerde bu tür testlere ihtiyaç yoktur. Siyah endüstriyel eldivenler, mavi olanlara göre daha kalındır. Daha kalın eldivenler daha fazla koruma sağlarken, hareket kabiliyetini kısıtlayabilir.

Bu nedenle, mavi ve ince eldivenler tıbbi ve bilimsel uygulamalarda tercih edilir.