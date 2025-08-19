Nohut ve kuru fasulyenin gazı nasıl alınır? İşte etkili yöntemler...

Baklagiller, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Özellikle nohut ve kuru fasulye, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle sofraların baş tacı.

Ancak bu besinlerin tüketiminden sonra ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri de gaz problemidir.

Peki, nohut ve kuru fasulyenin gazı tamamen nasıl alınır? İşte uzmanların önerdiği yöntemler…

Nohut ve kuru fasulyeyi pişirmeden önce uygulayacağınız birkaç basit adımla gaz yapıcı etkisini en aza indirmek mümkün.

İlk olarak baklagilleri bir gece önceden bol suyun içinde bekletmek, gaz oluşumunu önemli ölçüde azaltır. Ayrıca ıslatma suyuna eklenen bir tutam karbonat, sindirimi zorlayan maddelerin çözülmesine yardımcı olur.

Bir diğer yöntem ise haşlama sırasında ilk suyu döküp, tencereye taze su eklemektir. Bu sayede baklagillerin neden olduğu rahatsızlık minimum seviyeye iner.

Ayrıca kimyon, rezene ya da kekik gibi baharatları yemeklere eklemek de sindirimi kolaylaştırarak gaz sorununu büyük ölçüde önler.

Uzmanlar, baklagillerin faydalarından mahrum kalmamak için bu basit yöntemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor.

Doğru pişirme teknikleriyle hem lezzetinden ödün vermeden sofralara taşınabilir hem de rahatsızlık vermeden tüketilebilir.