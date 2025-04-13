Nutella logosundaki N harfi bakın neden siyahmış...

Yağmur Uçar

Nutella logosundaki siyah "N" harfi, yıllardır çeşitli spekülasyonlara konu oldu.

RTL'nin haberine göre, bazı platformlarda tasarımın ırkçı bir geçmişe sahip olabileceği iddia edilse de, bu görüş birçok kullanıcı tarafından kesin bir şekilde reddedildi.

Kullanıcılar, Ferrero'nun "kinder" markasında da benzer bir tasarım tercih ettiğini ve siyah ile kırmızı renklerin tamamen reklam amaçlı, güçlü bir kontrast oluşturmak için seçildiğini belirtiyor.

Peki; Nutella'nın N harfinde neden siyah renk kullanılıyor? İşte yanıtı!

SİYAH RENGİN ANLAMI

İlk harfin siyah olması, kelimenin başlangıcını güçlü bir şekilde vurgular. Bu da markanın kolay hatırlanmasını sağlar.

Siyah, güçlü ve dengeli bir renk olarak algılandığı için "N" harfiyle birlikte kelimenin sağlam duruşunu temsil eder.

Sonuç olarak, Nutella logosundaki siyah "N" sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda marka kimliği açısından akıllıca düşünülmüş bir detaydır. Minimal ama akılda kalıcı bir fark yaratır.