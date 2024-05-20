O adada ölmek de doğmak da yasak! İlginç yasakların anavatanı olan ada bakın nerede... Her bölgenin kendine ait kuralları ve kanunları bulunur. Hemen herkesin tahmin edebileceği yasaklar dışında bazı bölgelerde öyle yasaklar bulunur ki bu yasakları akıl almaz. Bu akıl almaz yasaklardan bazılarının anavatanı olan o ada da doğmakta, ölmekte yasak. İşte, en ilginç yasaklara sahip olan o ada…

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Yasaklar ve kanunlar her ülkede farklılık gösteren konuların başında gelir. Bölgeden bölgeye çeşitlilik gösteren yasaklar bazı bölgelerde öylesinde tuhaftır ki nasıl olabileceğine ihtimal bile verilemez.

Bu ilginç yasakların anavatanı olarak kabul edilebilecek o ada da insanların doğal döngülerini tamamlamarı bile yasaklanmış halde.

Doğmanın da ölmenin de yasak olduğu o ada dünyada nadir görülen ve uygulamada olan ilginç yasakların başında gelir.

Çeşitli sebeplerden ötürü konulan bu yasaklamaların olduğu ada Kuzey Buz Denizi’nde Norveç’e bağlı olan takımadalarında yer alır.

İlginç yasakların anavatanı…

Dünyada çok az insanın ziyaret ettiği Kuzey Buz Denizi’nde bulunan Svalbard takımadaları hava koşulları nedeniyle de gizemli bir bölge olarak anılır.

Yılın büyük bir çoğunluğunu karlar altında geçiren Svalbard'ı dünyanın en zorlu bölgelerinden biri yapan ise yalnızca iklim koşulları değil aynı zamanda uygulanan yasaklar.

Zorlu hava koşullarının kasaba için her zaman önemli bir sorun olduğu ve 120 gün boyunca güneş çıkmayan bu kasabada insanlar yaşamak hatta ölebilmek için bile bazı kurallar konuldu. En çarpıcı olanı ise ölmenin yasaklanması oldu.

Ölmenin yasaklanmasının sebebi ise 1918 ve 1920 yılları arasında tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi. Bu hastalık nedeniyle ölümlerin gerçekleşmesi hem ölümün hem de doğumun yasaklanmasına neden oldu.