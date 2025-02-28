O bankadan müşterilerine müjde! Tamamen ücretsiz olacak

Haber Merkezi

Dijital bankacılığın öncü isimlerinden TOM Bank, müşterilerine yönelik sunduğu avantajlı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Banka, "Yanındaki Banka" yaklaşımıyla müşterilerinin günlük harcamalarına katkı sağlamaya devam ederken, yıl boyunca devam edecek ücretsiz çay kampanyası ile dikkat çekiyor.

TOM Bank’ın yaptığı açıklamaya göre, her ay 3 bin TL ve üzeri harcama yapan ya da 500 TL ve üzeri "Altın Biriktiren Hesap" talimatı veren müşterilere, Lipton Yellow Label 48’li demlik poşet çay hediye edilecek.

Bu kampanya ile banka, hem harcamalarını TOM Bank üzerinden gerçekleştiren müşterilerini ödüllendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bedava Çay Kampanyasına Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılmak oldukça kolay! TOM bank müşterileri, HADİ dijital bankacılık uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlayarak, her ay düzenli olarak çay hediyesinden yararlanabilecek.

Üstelik bu avantajlı kampanya yıl boyunca devam edecek ve müşteriler yıllık çay ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekler.

Ayrıca, Hadi Kredi Kartı ile A101 mağazalarından yapılan alışverişlerde de her ay ücretsiz çay kazanma fırsatı sunuluyor.

Bu kampanya sayesinde Hadi Kredi Kartı sahipleri, günlük harcamalarını yaparken ek olarak çay hediyesi kazanmanın keyfini çıkaracak.