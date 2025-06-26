O bölgede kara panter alarmı: Evlerinizden çıkmayın!

Şumnu bölgesinde geçtiğimiz hafta siyah bir pantere ait olduğu düşünülen izler ve kamera görüntüleri yetkilileri harekete geçirdi.
Bölge halkı olası bir yırtıcı tehdidine karşı uyarılırken, Şumnu kentinde olağanüstü hâl ilan edildi.
Euronews’te yer alan habere göre, pazartesiden bu yana şüpheli hayvanın izlerine sık sık rastlandı. Şumnu Milli Parkı’na girişler tedbir amaçlı kısıtlanırken, bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri başlatıldı.
Beşinci gününe giren operasyonda panteri yakalamak için çeşitli tuzaklar ve yemler kuruldu.
EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN!
Bölgeye sevk edilen hayvan uzmanları, söz konusu hayvanın yasadışı bir hayvanat bahçesinden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kara panterin, kaçak yollarla sahiplenilen egzotik hayvanlardan biri olabileceği vurgulanırken, olay ülkede egzotik evcil hayvan sahipliğinin kontrolsüz yayılması konusunu yeniden gündeme getirdi.
Yüksek alarm düzeyine geçilen kentte, halk evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Yapılan açıklama, yırtıcının son derece tehlikeli olduğu vurgulanarak halktan bölgeden uzak durmaları, hayvanla karşılaşmaları hâlinde ani hareketlerden kaçınarak yavaşça geri çekilmeleri istendi.