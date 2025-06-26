O bölgede kara panter alarmı: Evlerinizden çıkmayın! Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda yer alan Şumu bölgesinde olağan üstü hal ilan edildi. Geçtiğimiz hafta siyah bir pantere ait olduğu düşünülen kamera görüntüleri ve pati izlerinin tespit edilmesinin ardından yetkililer alarma geçti.