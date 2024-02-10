O il için korkutan deprem uyarısı! Ahmet Ercan "Kaçacak yer yok" dedi… Ardı arkası kesilmeyen deprem uyarıları her geçen gün yineleniyor. Uzman isimler kokutan uyarılarına devam ediyor. Övgün Ahmet Ercan’dan o ili uyardı, kaçacak yer yok…

ensonhaber.com

Türkiye’nin deprem haritasıyla ilgili yaşanabilecek olan depremler ve şiddetleri konusunda uzmanlar tarafından uyarılar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu sefer yaptığı uyarıda o ile dikkat çekti. Kaçılacak yer olmadığını vurguladığı açıklamasıyla herkesi korkuttu.

Korkutan deprem uyarıların bu seferki noktası Burdur oldu. Ercan, Burdur’da fay kırıklarından kaçacak yer olmadığını söyledi.

Kaçacak yer yok..

Ercan sosyal medya üzerinden Burdur’a yönelik yaptığı açıklamada, “Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadeleri ile başlarken Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.

Sağlam yapıyı keseceği hakkında devam ettiği açıklamasında "Kırık, sağlam yerdeki sağlam yapıyı keser, öteler, ancak yıkmaz. Yıkan, odaktan çıkan P, S, R sarsıntılarının yapıyla rezonansıdır. Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir.

Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi, Yukarı Pazar, deprem güvenlidir. Büyük bir kesimi de gevşek dere birimleri üzerine oturmaktadır. Yüksek yapıya asla izin verilmemeli. Dar gelirlilerin oturduğu eski mahalleler ivedi kentsel dönüşüme sokulmalı, kent büyütülmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Burdur Gölü çalkalayıcı etkidedir…

Burdur hakkında açıklamasına devam eden Ercan sözlerini, “Burdur'da Şehir Hastanesi, bilime aykırı biçimde kalın, gevşek, ıslak, depremde çalkalayıcı Burdur Gölü kıyısına yapılmış olması kıyımdır. Tutukevinin olduğu güney tepeler en uygun yer idi.

Burdur, basamaklı, düşüntü kırıklarıyla güneye doğru genişlemektedir. Her depremde göl biraz daha çökmektedir. Burdur gölünü besleyen derelere büvet yapılması, gölü kurutmaktadır. Yağış yeterli değildir. Doğal yaşam korunsun. Göl kuruyor.

Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır. Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir." İfadeleri ile noktaladı.