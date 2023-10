O saatlere dikkat! 3 ilde internet kesintisi olacak! Erzurum, Elazığ, Osmaniye.. Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 3 ili resmi internet sitesinden açıkladı. İşte 3 Ekim'de internet kesintisine maruz kalacak o iller..

ensonhaber.com

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan internet her an her saniye kullandığımız bir role sahip..

Aklımıza gelen herşeyi anında aratarak öğrenebildiğimiz günün her anında kullandığımız internet bazen farklı sebeplerden dolayı kesintiye uğrayabiliyor.

Teknolojik altyapı hergün gelişiyor olsada internet hizmetleri zaman zaman beklenmedik kesintilere uğruyor.

İnternet kesintileri birçok iş kolunu olumsuz yönde etkilerken vatandaşlar bu durumdan etkilenmemek için kesintileri önceden öğrenmek istiyor.

Vatandaşlar yaşanacak internet kesintilerini öğrenmek için arama motorlarında sık sık sorgulama yapıyor.

Türk Telekom resmi internet sitesinde yaptığı duyurular ile vatandaşları kesintiler için önceden bilgilendiriyor.

Türk Telekom tarafından 'Planlı Çalışma Duyuruları' kapsamında 3 ilde internet kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada "Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İşte internet kesintisi yaşanacak o iller..

Elazığ

Osmaniye

Erzurum