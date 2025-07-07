O kokuya dikkat! Meğer arabaya yılan girdiğinin işaretiymiş

Doğanın bir parçası olan ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha fazla görülmeye başlayan yılanlar hiç ummadığınız yerlerden çıkabiliyor.

Pek çok kişi korkutucu olan bu sürüngenler bahçelerde sessiz sessiz ilerken beklemediğiniz bir anda arabanızın bir köşesinde kendini gösterebilir.

İşte tam da bu noktada dikkatli olmanız gereken bu koku, döşeme boşluklarına, hava giriş sistemlerine ya da çamurluk deliklerine sızan yılanları ortaya çıkarıyor.

KOKUYA DİKKAT!

Giderek artan sıcaklıklarla birlikte yaban hayatı şehir yaşamına daha fazla yaklaşırken, araçlarda yılan çıkma ihtimallerini güçlendiriyor.

Özellikle yaz aylarında gölgeli ve serin yerleri tercih eden yılanlar, park hâlindeki araçların motor bölmelerine, koltuk altlarına, torpidolara, hatta battaniyelerin ve çantaların altına saklanabiliyor.

Bu nedenle aracınıza bindiğinizde burnunuza gelen tıpkı çürümüş yumurta kokusunu andıran o kokuya dikkat etmeniz aracınıza yılan girmiş olma ihtimaline karşı sizi uyarıyormuş.

Aynı zamanda anlam vermediğiniz tırmalama ya da çıngırdama sesi de aynı şekilde dikkat etmeniz gereken uyaranlar arasında yer alıyormuş.