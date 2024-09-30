O marka sulara dikkat! Doğal kaynak deniyordu kuyu suyu çıktı... Dünyaca ünlü gıda devinin satışa sunduğu sularda yasa dışı müdahale tespit edildi. Doğal kaynak suyu olarak satılan suların kirli olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Çok satılan pet şişe su markaları arasında olan o markanın satışını gerçekleştirdiği sular hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

Gün içerisinde birçok kişinin su alırken tercih ettiği o markanı sular üzerinde yasa dışı müdahaleleri olduğu ortaya çıktı.

Fransa merkezli olan dünyaca ünlü markanın kirli suya yasa dışı müdahalelerde bulunduğu ve bu suları “doğal kaynak suyu” olarak piyasa sürdüğü gerekçeleri ile dava edildi.

GIDA SAHTEKARLIĞI!

Fransa merkezli olan Nestle’nin ürettiği pet şişe sularda gıda sahtekarlığı yaptığı ortaya çıktı. Marka yasa dışı filtreleme sistemi ile kirli suyu arıtarak satışa sunduğunu kabul etti.

Şirket, suları doğal kaynak suyu olarak satmasından ötürü gıda sahtekarcılığı nedeniyle 2 milyon euro ceza ödedi.