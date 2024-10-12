O markalarda bakanlık listesinde! Sucuk yerine at ve eşek eti yedirmişler...

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Ünlü markalarında bir bir ifşa olduğu taklit ve tağşiş listesi bu kez sucukta at ve eşek eti kullanan markaları ele verdi.

Salça, peynir, köfte, döner ve zeytinyağı üretimindeki sahtekarlıkların yanına sucukta eklendi. O markalara ait olan firmaların ürünlerinde tek tırnaklı eti kullanıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listeyle birlikte ortaya çıktı.

Market raflarında yer alan birçok sucuk markasında ‘tek tırnaklı eti’ ve 'sakatat' tespit edildi. Sucuk alırken de dikkat etmeniz gereken markaların listesi ise şu şekilde...

TEK TIRNAKLI VE SAKATAT TESPİT EDİLEN MARKALAR

Sucukta ''dil' kullanan firmalar:

Sucuk yerine sakatat tespit edilen firmalar:

İşte sucukta ''kalp'' kullanan firma: