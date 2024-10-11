O markanın ballarından uzak durun! Resmen balları arısız üretmişler...

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Taklit ve Tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyle birçok markada yapılan sahtekarlıklar ortaya çıktı.

Birçok marka ve restoranın ifşa olmasını sağlayan liste sayesinde kalpazan üreticiler bir bir belli oldu.

Birçok et ürününde sakatat, eşek, domuz ya da tavuk eti kullanarak sağlığı tehdit ederken, bir bal markasının arısız sahte balları tüketiciye sattığı öğrenildi.

O MARKA BALLARI ÇÖPE ATIN!

Ünlü bir market zincirinde satılmakta olan Enfabal markasına ait olan balların taklit ve tağşiş listesinde yer aldığı öğrenildi.

Sahte bal üretimi yapan bal markası Enfabal, arısız bal üretiminin öğrenilmesinin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapadı.