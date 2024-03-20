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O markette 1 alana 1 bedava kampanyası! Esnaf bile koşuyor; İşte fırsat ürünleri...

O markette 1 alana 1 bedava kampanyası! Esnaf bile koşuyor; İşte fırsat ürünleri... Migros Market Ramazan ayının dev kampanyasını başlattı. Bu kapsamda 19 Mart 2024 tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde Aynı Üründen alanlara Migros'ta 1 alana 1 bedava olacak.