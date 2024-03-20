O markette 1 alana 1 bedava kampanyası! Esnaf bile koşuyor; İşte fırsat ürünleri...
ensonhaber.com

Migros Market, Ramazan ayında indirim kampanyalarına bir yenisi eklendi.

Migros'un her hafta yaptığı kampanyalarına ek olarak 1 alana 1 bedava 2 ay 1 Öde ve 3 al 2 öde gibi birçok kampanyada duyuruldu.

Migros'un yeni kampanyasında stoklar hızla tükeniyor, duyan koşa koşa gidiyor.

Son gün yarın

Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde geçerli olacak.

Aynı Üründen 1 Alana 1 Hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında yer alıyor.

İşte indirimli ürünler: