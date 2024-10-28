O okullarda yasaklandı! Sebebi bakın ne çıktı

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Fransa, yemek kültürünü sadece bir beslenme aktivitesi olarak değil, aynı zamanda derin bir kültürel deneyim olarak değerlendiriyor.

Bu anlayışın bir yansıması olarak, 2011 yılında Fransız hükûmeti okullarda ketçap kullanımını yasaklama kararı aldı.

Peki, bu ilginç yasağın arkasında yatan nedenler neler?

FRANSIZ KÜLTÜRÜNÜ KORUMA

Zengin ve köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Fransa, yemeklerin doğal lezzetlerinin ön plana çıkması konusunda oldukça titiz.

Ketçap gibi yoğun tatların yiyeceklerin özgün lezzetlerini gölgede bıraktığını ve bu durumun yemek kültürüne zarar verdiği düşünülüyor.

SAĞLIK AÇISINDAN ZARARLI

Fransa’daki okullarda ketçap tüketiminin yasaklanmasının bir diğer sebebi ise sağlık. Ketçap, İçerdiği yüksek sodyum ve şeker oranlarıyla obeziteye yol açıyor.

Bu karar, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve obezite oranlarını azaltmak amacıyla alındı.

Ülkedeki tüm okullarda ketçap tamamen yasaklanmasa da, belirli kurallara tabi tutulmuş durumda. Öğrenciler, haftada sadece bir kez ketçapla birlikte yiyeceklerini tüketebiliyor.

Özellikle patates kızartması gibi ketçapla özdeşleşmiş yemeklerle yapılan bu sınırlama, genç neslin ketçaba olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.