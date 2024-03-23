O şehre gidenlerin ciğerleri bayram ediyor! Bakın Türkiye’nin en temiz havası neredeymiş… Yaşam kalitemizi etkileyen sorunların başında hava kirliliği gelir. Temiz hava almak için şehirden uzak yerlere her ne kadar kaçamak yapılıyor olsa da bu şehre gidenler temiz hava neymiş görüyor. İşte, Türkiye’nin en temiz havasına sahip o şehir…

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Hava kirliliği gün geçtikçe artış gösteren ve ne yazık ki yaşam kalitesini etkileyen en temel faktörlerin başında geliyor. Hava kirliliği hakkında ise çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Yapılan bu araştırmaların birinde ise Türkiye’nin en temiz havasının nerede olduğu araştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda ise Türkiye’nin o şehri resmen temiz hava cenneti çıktı.

Türkiye’nin 81 şehrinin baz alınarak yapılan araştırmada havalarının temizliği ile o 5 şehir zirveyi alırken içlerinden biri adeta ciğerleri bayram ettirecek havasıyla ilk sırayı aldı.

İşte, Türkiye’nin en temiz havasına sahip olan o şehir…

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yayımlanan veriler incelerek Türkiye’nin en temiz şehirleri listelendi. Bu listeye göre en temiz havaya sahip gidenin dönmek istemediği adeta ciğerlerinin bayram ettiği şehir muhteşem doğasıyla Artvin oldu.

Listenin devamı Karadeniz illeriyle devam ederken ikinci sırıya Rize yerleşirken, üçüncü sırada Trabzon ve dördüncü sırada Gümüşhane listelendi. Söz konusu listede birden fazla şehrin ismini yazdırdığı beşinci sırada ise Giresun, Çankırı ve Bilecik gibi şehirler yer aldı.